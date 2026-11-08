В ночь на 8 ноября российские войска совершили массированную воздушную атаку на Украину, применив управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить и подавить большинство вражеских дронов, однако зафиксированы попадания в нескольких местах.

По данным военных, этой ночью противник применил:

три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Азовского моря;

164 ударных беспилотника, среди которых Shahed (в том числе реактивные), «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия».

Запуски беспилотников осуществлялись с направлений Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма — в частности, из Гвардейского.

По предварительным данным Воздушных сил ВСУ по состоянию на 08:00 8 ноября, противовоздушная оборона сбила и подавила 137 вражеских беспилотников типа Shahed, «Гербера» и других типов. Среди них 88 были реактивными.

В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 23 точках. Кроме того, падение сбитых беспилотников и их обломков зафиксировали еще в шести точках.

Воздушные силы уточняют, что информация является предварительной.

Об этом свидетельствует отчет Воздушных сил ВСУ.

В результате атаки беспилотника на жилую застройку города пострадал один человек. Также зафиксированы повреждения частных домов и многоквартирных домов.

В результате очередной атаки российских войск на Одессу 7 ноября погиб один человек. Также зафиксированы повреждения городской инфраструктуры.

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