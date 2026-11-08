Россия атаковала Украину дронами и авиаракетами, ПВО уничтожила 137 беспилотников
В ночь на 8 ноября российские войска совершили массированную воздушную атаку на Украину, применив управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.
Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить и подавить большинство вражеских дронов, однако зафиксированы попадания в нескольких местах.
По данным военных, этой ночью противник применил:
- три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Азовского моря;
- 164 ударных беспилотника, среди которых Shahed (в том числе реактивные), «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия».
Запуски беспилотников осуществлялись с направлений Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма — в частности, из Гвардейского.
По предварительным данным Воздушных сил ВСУ по состоянию на 08:00 8 ноября, противовоздушная оборона сбила и подавила 137 вражеских беспилотников типа Shahed, «Гербера» и других типов. Среди них 88 были реактивными.
В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 23 точках. Кроме того, падение сбитых беспилотников и их обломков зафиксировали еще в шести точках.
Воздушные силы уточняют, что информация является предварительной.
Об этом свидетельствует отчет Воздушных сил ВСУ.
В результате атаки беспилотника на жилую застройку города пострадал один человек. Также зафиксированы повреждения частных домов и многоквартирных домов.
В результате очередной атаки российских войск на Одессу 7 ноября погиб один человек. Также зафиксированы повреждения городской инфраструктуры.