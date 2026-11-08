В Харьковской области российский дрон атаковал объект критической инфраструктуры, 250 тысяч абонентов остались без света

В ночь на 8 ноября российский беспилотник нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Харьковской области. В результате удара около 250 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

По его словам, удар нанёс вражеский беспилотник типа «Герань-4» или «Шахед».

«В результате попадания вражеского дрона типа «Герань-4» (или «Шахед») по объекту критической инфраструктуры без электричества остались около 250 тысяч абонентов Харьковской области, а также другие критически важные объекты», — сообщил Бакшеев.

По предварительной информации, данных о пострадавших в результате атаки пока не поступало.

Энергетики уже работают над устранением повреждений и восстановлением электроснабжения. В то же время точное время восстановления электроснабжения пока неизвестно.

Об этом сообщил мэр Златополя Николай Бакшеев.

В результате очередной массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру более 600 тысяч потребителей в Днепропетровской области остались без электроэнергии. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на резервное питание от генераторов.

В ночь на 8 ноября Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего электроснабжения. В настоящее время её собственные потребности обеспечивают резервные дизель-генераторы. Это уже 16-й случай полной потери внешнего питания ЗАЭС с начала 2026 года.

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