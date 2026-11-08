Rosja zaatakowała Ukrainę za pomocą dronów i pocisków powietrznych, a obrona przeciwlotnicza zniszczyła 137 bezzałogowych statków powietrznych

W nocy z 7 na 8 listopada rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły masowany atak powietrzny na Ukrainę, wykorzystując kierowane pociski lotnicze oraz drony bojowe.

Siłom obrony przeciwlotniczej udało się zniszczyć i unieszkodliwić większość wrogich dronów, jednak odnotowano trafienia w kilku lokalizacjach.

Według danych wojskowych tej nocy przeciwnik wystrzelił:

trzy kierowane pociski lotnicze typu X-59/69 z akwenu Morza Azowskiego;

164 drony uderzeniowe, w tym Shahed (w szczególności odrzutowe), „Gerbera” oraz drony-imitatory typu „Parodia”.

Drony były wystrzeliwane z kierunku Orła, Kurska, Millerowa i Primorsko-Achtaarska w Rosji, a także z tymczasowo okupowanych terytoriów obwodu donieckiego i Krymu — w szczególności z Gwardijskiego.

Według wstępnych danych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, stan na godz. 08:00 8 listopada, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła i unieszkodliwiła 137 wrogich dronów typu Shahed, „Gerbera” oraz innych typów. Wśród nich 88 było dronami odrzutowymi.

Jednocześnie odnotowano trafienia środków powietrznego ataku wroga w 23 lokalizacjach. Ponadto upadki zestrzelonych dronów i ich szczątków odnotowano jeszcze w sześciu lokalizacjach.

Siły Powietrzne zaznaczają, że informacje mają charakter wstępny.

Świadczy o tym raport Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W wyniku ataku drona na zabudowę mieszkaniową miasta jedna osoba odniosła obrażenia. Odnotowano również uszkodzenia domów prywatnych i budynków wielorodzinnych.

W wyniku kolejnego ataku wojsk rosyjskich na Odessę 7 listopada zginęła jedna osoba. Odnotowano również uszkodzenia infrastruktury miejskiej.

Czytaj nas na