Mobilne grupy bojowe okupantów okazują się skuteczniejsze w walce z ludnością cywilną niż z dronami.

W przedostatnim tygodniu w miejscowości Nikolsk (nazwa okupacyjna – Wołodarsk) taka grupa raniła również pracownika służb energetycznych, który usuwał skutki uderzenia w infrastrukturę energetyczną.

Andrjuszenko zwrócił uwagę, że incydent ten nie został nagłośniony przez media okupacyjne, w przeciwieństwie do przypadków, w których próbują one obarczyć Ukrainę winą za podobne zdarzenia.

Źródło: Petro Andriuszczenko, dyrektor Centrum Badań nad Okupacją

Przypomnijmy, że w tymczasowo okupowanym Mariupolu w miejscu co najmniej siedmiu zburzonych wieżowców powstaje komercyjny kompleks mieszkaniowy. Miejscowi mieszkańcy, którym obiecano mieszkania zastępcze za utracone lokum, zostali bez dachu nad głową, podczas gdy nowe nieruchomości, według danych władz miejskich, kupują rosyjscy funkcjonariusze sił bezpieczeństwa i urzędnicy.

W tymczasowo okupowanym Mariupolu w obwodzie donieckim rosyjskie siły zbrojne angażują ukraińskich uczniów do klas kadetów Gwardii Rosyjskiej i Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej w celu ich dalszej integracji z systemem okupacyjnym.

Wojska rosyjskie rozbudowują bazę wojskową na terenie dawnej fabryki cukierniczej Roshen oraz centrum handlowego w okupowanym Mariupolu w obwodzie donieckim. Obiekt wojskowy znajduje się pośród cywilnej zabudowy miasta.

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