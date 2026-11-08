Rumunia wysłała myśliwce w związku z nieznanym obiektem powietrznym w pobliżu Zmiinogo

8 listopada systemy radarowe rumuńskiego Ministerstwa Obrony wykryły nieznany obiekt powietrzny w pobliżu wyspy Zmiinyj na Morzu Czarnym.

W celu jej przechwycenia i obserwacji wysłano dwa myśliwce F-18 hiszpańskich sił powietrznych, które patrolowały przestrzeń powietrzną. W powietrze wzbiły się również śmigłowce.

Mieszkańcy wschodniej części powiatu Tulcea zostali ostrzeżeni o potencjalnym zagrożeniu.

Początkowo cel zauważono około 30 km na wschód od Zmiiniego, w przestrzeni powietrznej Ukrainy. Następnie zniknął on z radarów w pobliżu Suliny, a później ponownie pojawił się 55 km na zachód od wyspy.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii.

W nocy z 1 na 2 listopada Rumunia wysłała myśliwce F-16 i śmigłowiec bojowy w związku z masowym atakiem rosyjskich dronów na ukraińskie porty nad Dunajem. Mieszkańcy północnej części powiatu Tulcea zostali ostrzeżeni o niebezpieczeństwie, a rano otrzymali powiadomienie za pośrednictwem systemu RO-Alert. Jednocześnie nie poinformowano o wkroczeniu rosyjskich dronów do przestrzeni powietrznej Rumunii.

W Rumunii mieszkańcy obszarów przygranicznych zostali ostrzeżeni o zagrożeniu w związku z atakiem rosyjskich dronów na terytorium Ukrainy. Komunikat otrzymali mieszkańcy północnej i wschodniej części powiatu Tulcea.

Wcześniej w pobliżu ukraińskiego Wilkowego wykryto trzy cele powietrzne, w związku z czym Rumunia wysłała w powietrze dwa myśliwce F-16 oraz helikopter. Incydent miał miejsce w pobliżu granicy z Ukrainą.

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