У Румунії оголосили повітряну тривогу через атаку російських дронів на Україну

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У Румунії мешканців прикордонних районів попередили про загрозу через атаку російських безпілотників на території України. Повідомлення отримали жителі північної та східної частин повіту Тулча.

Уранці в середу, 21 жовтня, румунська система радіолокаційного спостереження виявила групу повітряних цілей на північний схід від міста Вилкове, у повітряному просторі України.

Після цього Національний військовий центр командування поінформував Головний інспекторат з надзвичайних ситуацій, щоб організувати попередження населення.

«Національний військовий центр командування повідомив Головний інспекторат з надзвичайних ситуацій з метою запровадження заходів щодо попередження населення північної та східної частини повіту Тулча, а о 03:34 було надіслано повідомлення RO-Alert», — зазначили в румунському оборонному відомстві.

Водночас інформації про порушення національного повітряного простору Румунії не надходило, наголосили в міністерстві.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

До цього поблизу українського Вилкового зафіксували три повітряні цілі, через що Румунія підняла в небо два винищувачі F-16 та гелікоптер. Інцидент стався поблизу кордону з Україною.

Україна знову не отримала попередження від партнерів про ракетний удар по Києву ввечері 13 жовтня. Однією з можливих причин є складність виявлення балістичних ракет за несприятливих погодних умов, зокрема під час сильної хмарності та туману.

Російські війська завдали удару безпілотником типу «Шахед» по житловому сектору Рівного. Унаслідок атаки поранення дістали щонайменше троє цивільних мешканців.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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