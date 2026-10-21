W Rumunii mieszkańcy obszarów przygranicznych zostali ostrzeżeni przed zagrożeniem związanym z atakiem rosyjskich dronów na terytorium Ukrainy. Komunikat otrzymali mieszkańcy północnej i wschodniej części powiatu Tulcea.

W środę rano, 21 października, rumuński system obserwacji radarowej wykrył grupę celów powietrznych na północny wschód od miasta Wilkowo, w przestrzeni powietrznej Ukrainy.

Następnie Narodowe Wojskowe Centrum Dowodzenia poinformowało Główny Inspektorat ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w celu zorganizowania ostrzeżenia ludności.

„Krajowe Wojskowe Centrum Dowodzenia poinformowało Główny Inspektorat ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w celu podjęcia działań mających na celu ostrzeżenie ludności północnej i wschodniej części powiatu Tulce, a o godz. 03:34 wysłano komunikat RO-Alert” — poinformowano w rumuńskim ministerstwie obrony.

Jednocześnie nie napłynęły żadne informacje o naruszeniu rumuńskiej przestrzeni powietrznej — podkreślono w ministerstwie.

Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii.

Wcześniej w pobliżu ukraińskiego Wilkowego zarejestrowano trzy cele powietrzne, w związku z czym Rumunia wysłała w powietrze dwa myśliwce F-16 oraz helikopter. Incydent miał miejsce w pobliżu granicy z Ukrainą.

Ukraina ponownie nie otrzymała od partnerów ostrzeżenia o ataku rakietowym na Kijów wieczorem 13 października. Jedną z możliwych przyczyn jest trudność w wykrywaniu rakiet balistycznych w niekorzystnych warunkach pogodowych, zwłaszcza przy silnym zachmurzeniu i mgle.

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą drona typu „Shahed” na dzielnicę mieszkalną w Równym. W wyniku ataku rannych zostało co najmniej trzech cywilów.

W Chmielnickim w wyniku rosyjskich ataków na centrum logistyczne firmy „Epicentrum” zniszczono około 85% towarów przechowywanych w tym obiekcie. W ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały centrum dziesięć razy, powodując pięć rozległych pożarów, jednak pracownicy nie odnieśli obrażeń.

Przypomnijmy, że Rosja uszkodziła kilka obiektów energetycznych w Kijowie.

Wcześniej Rosjanie wystrzelili pociski balistyczne w kierunku Kijowa; odnotowano trafienie w dziewięciopiętrowy budynek.

Dodajmy, że późnym wieczorem 12 października lewobrzeżna część Kijowa znalazła się pod ostrzałem rakiet balistycznych. Według danych kanału „Nikolaevsky Vanyok” ukraińskie siły zbrojne nie posiadały informacji o wystrzeleniu rakiet, dlatego alarm ogłoszono zbyt późno.

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