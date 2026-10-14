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Росія десять разів атакувала логістичний центр Епіцентру в Хмельницькому, знищено 85% товарів

UA NEWS 14 Жовтня 2026 08:08
Росія десять разів атакувала логістичний центр Епіцентру в Хмельницькому, знищено 85% товарів
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У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

 

У компанії зазначили, що логістичний центр у Хмельницькому був фактично останнім великим складським комплексом компанії, який залишався неушкодженим після знищення двох інших логістичних центрів у Києві та Київській області.

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«Зі складу в Хмельницькому товари доправляли до торговельних центрів мережі. Атака завдала значних збитків, зокрема через знищення товарів і порушення логістичних процесів. Водночас найважливішим результатом назвали те, що всі працівники залишилися живими», — повідомили в торговельному центрі «Епіцентр».

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Тим часом у двох районах Києва тимчасово зупинили рух електротранспорту після атаки.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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