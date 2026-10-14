Россия десять раз нанесла удары по логистическому центру «Эпицентра» в Хмельницком, уничтожено 85 % товаров

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» было уничтожено около 85 % товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

В компании отметили, что логистический центр в Хмельницком был фактически последним крупным складским комплексом компании, который остался неповрежденным после уничтожения двух других логистических центров в Киеве и Киевской области.

«Со склада в Хмельницком товары доставлялись в торговые центры сети. Атака нанесла значительный ущерб, в частности из-за уничтожения товаров и нарушения логистических процессов. В то же время самым важным результатом назвали то, что все сотрудники остались живы», — сообщили в торговом центре «Эпицентр».

Между тем в двух районах Киева временно приостановили движение электротранспорта после атаки.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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