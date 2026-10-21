罗马尼亚因俄罗斯无人机袭击乌克兰而发布了空袭警报
罗马尼亚已向边境地区居民发出警告，提醒他们注意俄罗斯无人机袭击乌克兰境内所带来的威胁。图尔恰县北部和东部地区的居民收到了相关通知。
10月21日星期三上午，罗马尼亚雷达监测系统在维尔科韦市东北部、乌克兰领空内探测到一组空中目标。
随后，国家军事指挥中心通知了紧急情况总监察局，以组织对民众的预警工作。
“国家军事指挥中心已通知紧急情况总监察局，以采取措施向图尔恰县北部和东部地区的居民发出预警， 并于03:34发送了RO-Alert警报”，罗马尼亚国防部指出。
与此同时，该部强调，尚未收到有关罗马尼亚国家领空遭到侵犯的信息。
罗马尼亚国防部通报了这一情况。
此前，在乌克兰维尔科沃附近发现三个空中目标，因此罗马尼亚出动了两架F-16战斗机和一架直升机升空。该事件发生在与乌克兰接壤的边境附近。
10月13日晚，基辅再次遭到导弹袭击，而乌克兰此前并未收到合作伙伴的预警。可能的原因之一是，在恶劣天气条件下（特别是多云和有雾时），难以探测到弹道导弹。
俄军使用“沙希德”型无人机对里夫内市的居民区发动了袭击。此次袭击导致至少三名平民受伤。
在赫梅利尼茨基，由于俄罗斯对“Epicenter”公司物流中心的袭击，该设施内储存的商品约85%被毁。 当天，俄军对该中心发动了十次袭击，引发了五起大规模火灾，但员工均未受伤。
需要指出的是，俄罗斯此前已破坏了基辅的数处能源设施。
此前，俄军曾向基辅发射弹道导弹，并被记录到一枚导弹击中了一栋9层楼房。
此外，10月12日晚间，基辅左岸地区曾遭受弹道导弹袭击。据“尼古拉耶夫斯基·瓦涅克”频道报道，乌克兰军方当时并未收到有关导弹发射的情报，因此发布警报为时已晚。