В Румынии объявили воздушную тревогу из-за атаки российских дронов на Украину

В Румынии жителей приграничных районов предупредили об угрозе в связи с атакой российских беспилотников на территории Украины. Сообщение получили жители северной и восточной частей уезда Тулча.

Утром в среду, 21 октября, румынская система радиолокационного наблюдения обнаружила группу воздушных целей к северо-востоку от города Вилково, в воздушном пространстве Украины.

После этого Национальный военный центр командования проинформировал Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям с целью организации оповещения населения.

«Национальный военный центр командования проинформировал Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям с целью принятия мер по оповещению населения северной и восточной частей уезда Тулча, а в 03:34 было отправлено сообщение RO-Alert», — отметили в румынском оборонном ведомстве.

В то же время информации о нарушении национального воздушного пространства Румынии не поступало, подчеркнули в министерстве.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

До этого вблизи украинского Вилкового были зафиксированы три воздушные цели, из-за чего Румыния подняла в небо два истребителя F-16 и вертолёт. Инцидент произошёл вблизи границы с Украиной.

Украина вновь не получила предупреждения от партнеров о ракетном ударе по Киеву вечером 13 октября. Одной из возможных причин является сложность обнаружения баллистических ракет в неблагоприятных погодных условиях, в частности при сильной облачности и тумане.

Российские войска нанесли удар беспилотником типа «Шахед» по жилому району Ровно. В результате атаки ранения получили как минимум трое мирных жителей.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли баллистические удары по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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