Румунія підняла винищувачі через атаку РФ на порти України

У ніч проти 2 листопада Румунія підняла винищувачі F-16 та бойовий гелікоптер через масовану атаку російських безпілотників на українські порти на Дунаї. Жителів північної частини повіту Тулча попередили про небезпеку, а вранці їм надіслали сповіщення через систему RO-Alert. Водночас про проникнення російських дронів у повітряний простір Румунії не повідомляли.

У ніч із 1 на 2 листопада російські війська масовано атакували безпілотниками українські порти на Дунаї. Через цю атаку Румунія привела в дію заходи повітряного реагування та підняла військову авіацію. За даними румунського оборонного відомства, з бойового чергування підняли винищувачі F-16 з авіабаз у Фетешті та Кимпія-Турзій. До операції також залучили гелікоптер IAR 330 Puma SOCAT.

Паралельно румунські військові попередили служби, відповідальні за реагування на надзвичайні ситуації, про загрозу для населення прикордонного регіону. Національний військовий центр командування передав відповідну інформацію Головному інспекторату з надзвичайних ситуацій. О 04:11 жителям північної частини повіту Тулча надіслали попередження через систему RO-Alert. Такі сповіщення використовують для оперативного інформування населення про небезпеку та необхідність дотримуватися заходів безпеки.

У Міністерстві національної оборони Румунії наголосили, що повідомлень про проникнення безпілотників у повітряний простір країни не надходило. Повітряну тривогу завершили о 05:26. Інших подробиць щодо наслідків російської атаки для Румунії в повідомленні оборонного відомства не навели. Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії в соцмережі X.

У Румунії мешканців прикордонних районів попередили про загрозу через атаку російських безпілотників на території України. Повідомлення отримали жителі північної та східної частин повіту Тулча.

До цього поблизу українського Вилкового зафіксували три повітряні цілі, через що Румунія підняла в небо два винищувачі F-16 та гелікоптер. Інцидент стався поблизу кордону з Україною.

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