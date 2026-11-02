Румыния подняла истребители в связи с атакой РФ на порты Украины

В ночь на 2 ноября Румыния подняла в воздух истребители F-16 и боевой вертолёт в связи с массированной атакой российских беспилотников на украинские порты на Дунае. Жителей северной части уезда Тулча предупредили об опасности, а утром им прислали уведомление через систему RO-Alert. При этом о проникновении российских дронов в воздушное пространство Румынии не сообщалось.

В ночь с 1 на 2 ноября российские войска массированно атаковали беспилотниками украинские порты на Дунае. В связи с этой атакой Румыния привела в действие меры воздушного реагирования и подняла военную авиацию. По данным румынского министерства обороны, с боевого дежурства подняли истребители F-16 с авиабаз в Фетешти и Кимпия-Турзий. К операции также привлекли вертолёт IAR 330 Puma SOCAT.

Параллельно румынские военные предупредили службы, ответственные за реагирование на чрезвычайные ситуации, об угрозе для населения приграничного региона. Национальный военный центр командования передал соответствующую информацию Главному инспекторату по чрезвычайным ситуациям. В 04:11 жителям северной части уезда Тулча было отправлено предупреждение через систему RO-Alert. Такие оповещения используются для оперативного информирования населения об опасности и необходимости соблюдения мер безопасности.

В Министерстве национальной обороны Румынии подчеркнули, что сообщений о проникновении беспилотников в воздушное пространство страны не поступало. Воздушная тревога была снята в 05:26. Других подробностей о последствиях российской атаки для Румынии в сообщении оборонного ведомства не приводилось. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии в социальной сети X.

В Румынии жителей приграничных районов предупредили об угрозе в связи с атакой российских беспилотников на территории Украины. Сообщение получили жители северной и восточной частей уезда Тулча.

До этого вблизи украинского Вилкового были зафиксированы три воздушные цели, в связи с чем Румыния подняла в небо два истребителя F-16 и вертолёт. Инцидент произошёл вблизи границы с Украиной.

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