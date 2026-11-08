Румыния подняла истребители из-за неизвестной воздушной цели в районе Змеиного

8 ноября радиолокационные системы Министерства обороны Румынии зафиксировали неизвестную воздушную цель вблизи острова Змеиный в Чёрном море.

Для её перехвата и наблюдения были подняты два истребителя F-18 испанских ВВС, патрулировавшие воздушное пространство. Также в воздух вылетели вертолёты.

Жителей восточной части уезда Тульча предупредили о потенциальной опасности.

Сначала цель заметили примерно в 30 км к востоку от Змеиного, в воздушном пространстве Украины. Впоследствии она исчезла с радаров вблизи Сулины, а позже снова появилась в 55 км к западу от острова.

Источник: Министерство национальной обороны Румынии.

В ночь на 2 ноября Румыния подняла в воздух истребители F-16 и боевой вертолёт из-за массированной атаки российских беспилотников на украинские порты на Дунае. Жителей северной части уезда Тулча предупредили об опасности, а утром им прислали уведомление через систему RO-Alert. При этом о проникновении российских дронов в воздушное пространство Румынии не сообщалось.

В Румынии жителей приграничных районов предупредили об угрозе в связи с атакой российских беспилотников на территории Украины. Сообщение получили жители северной и восточной частей уезда Тулча.

До этого вблизи украинского Вилкового зафиксировали три воздушные цели, из-за чего Румыния подняла в небо два истребителя F-16 и вертолёт. Инцидент произошёл вблизи границы с Украиной.

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