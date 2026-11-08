Румунія підняла винищувачі через невідому повітряну ціль біля Зміїного

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Радіолокаційні системи Міноборони Румунії 8 листопада зафіксували невідому повітряну ціль поблизу острова Зміїний у Чорному морі.

Для її перехоплення та спостереження підняли два винищувачі F-18 іспанських ВПС, які патрулювали повітряний простір. Також у повітря вилетіли вертольоти.

Жителів східної частини повіту Тульча попередили про потенційну небезпеку.

Спочатку ціль помітили приблизно за 30 км на схід від Зміїного, у повітряному просторі України. Згодом вона зникла з радарів поблизу Суліни, а пізніше знову з'явилася за 55 км на захід від острова.

Джерело: Міністерство національної оборони Румунії.

У ніч проти 2 листопада Румунія підняла винищувачі F-16 та бойовий гелікоптер через масовану атаку російських безпілотників на українські порти на Дунаї. Жителів північної частини повіту Тулча попередили про небезпеку, а вранці їм надіслали сповіщення через систему RO-Alert. Водночас про проникнення російських дронів у повітряний простір Румунії не повідомляли.

У Румунії мешканців прикордонних районів попередили про загрозу через атаку російських безпілотників на території України. Повідомлення отримали жителі північної та східної частин повіту Тулча.

До цього поблизу українського Вилкового зафіксували три повітряні цілі, через що Румунія підняла в небо два винищувачі F-16 та гелікоптер. Інцидент стався поблизу кордону з Україною.

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