W Rosji liczą, że wyniki wyborów uzupełniających w USA nie przeszkodzą Donaldowi Trumpowi w kontynuowaniu negocjacji dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że liczy na kontynuację inicjatyw pokojowych amerykańskiego prezydenta, określając ewentualne zmiany w Kongresie jako sprawę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych.

Jednocześnie eksperci uważają, że umocnienie pozycji Demokratów może zwiększyć presję na Trumpa w kwestii wsparcia dla Ukrainy, dodatkowej pomocy wojskowej oraz wprowadzenia nowych sankcji wobec Moskwy.

Były autor przemówień Putina, Abbas Gallyamov, zauważył, że rosyjski przywódca stracił szansę na zawarcie porozumienia z Waszyngtonem na korzystniejszych dla siebie warunkach, gdy polityczne okno możliwości było jeszcze otwarte.

Jednak eksperci ostrzegają, że zwycięstwo Demokratów niekoniecznie zmusi Trumpa do zmiany polityki zagranicznej. Rosyjski senator Konstantin Kosaczow ze swojej strony stwierdził, że po wyborach amerykański prezydent może działać jeszcze bardziej zdecydowanie, ponieważ nie będzie już musiał uwzględniać przyszłej kampanii wyborczej.

Źródło: Associated Press.

Partia Demokratyczna w USA, która zdobyła większość w Kongresie w wyniku wyborów uzupełniających, nie planuje obecnie trzeciej procedury impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Zamiast tego Demokraci zamierzają promować inicjatywy ustawodawcze dotyczące kosztów życia, ubezpieczeń zdrowotnych, ceł i walki z korupcją, a także wzmocnić nadzór nad administracją prezydenta.

W Stanach Zjednoczonych Demokraci, którzy po wyborach uzupełniających zdobyli większość w obu izbach Kongresu, przygotowują się do przeciwdziałania cłom prezydenta Donalda Trumpa za pomocą środków legislacyjnych. Lider demokratów w Izbie Reprezentantów, Hakim Jeffries, stwierdził, że cła te zwiększyły wydatki przeciętnych Amerykanów o tysiące dolarów.

Polityczne osłabienie prezydenta USA Donalda Trumpa po porażce Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających do Kongresu może wzmocnić pozycję negocjacyjną Ukrainy i ograniczyć możliwości Waszyngtonu w zakresie zawarcia porozumienia pokojowego na warunkach korzystnych dla Rosji. Jednocześnie nowy skład amerykańskiego parlamentu potencjalnie może zapewnić Kijowowi dodatkową pomoc wojskową i wzmocnić presję sankcyjną na Kreml.

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