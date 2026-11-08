В Кремле не ожидают проблем в связи с возможной победой демократов на выборах в США

В России надеются, что результаты промежуточных выборов в США не помешают Дональду Трампу продолжить переговоры о прекращении войны в Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что рассчитывает на продолжение мирных инициатив американского президента, назвав возможные изменения в Конгрессе внутренним делом США.

В то же время эксперты считают, что укрепление позиций демократов может усилить давление на Трампа в вопросах поддержки Украины, дополнительной военной помощи и введения новых санкций против Москвы.

Бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов отметил, что российский лидер упустил возможность договориться с Вашингтоном на более выгодных для себя условиях, пока политическое окно возможностей было открыто.

Однако эксперты предупреждают, что победа демократов не обязательно заставит Трампа изменить внешнюю политику. Российский сенатор Константин Косачев, со своей стороны, заявил, что после выборов американский президент может действовать еще более решительно, поскольку ему больше не нужно будет ориентироваться на предстоящую избирательную кампанию.

Источник: Associated Press.

Демократическая партия США, получившая большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов, пока не ставит на повестку дня третью процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Вместо этого демократы намерены продвигать законодательные инициативы, касающиеся стоимости жизни, медицинского страхования, тарифов и борьбы с коррупцией, а также усилить надзор за администрацией президента.

В США демократы, получившие большинство в обеих палатах Конгресса после промежуточных выборов, готовятся противодействовать тарифам президента Дональда Трампа с помощью законодательства. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что эти пошлины увеличили расходы рядовых американцев на тысячи долларов.

Политическое ослабление президента США Дональда Трампа после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс может укрепить переговорные позиции Украины и ограничить возможности Вашингтона заключить мирное соглашение на условиях, выгодных России. В то же время новый состав американского парламента потенциально способен обеспечить Киеву дополнительную военную помощь и усилить санкционное давление на Кремль.

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