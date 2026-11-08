俄罗斯方面希望，美国中期选举的结果不会阻碍唐纳德·特朗普继续就结束乌克兰战争进行谈判。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，他期待美国总统继续推进和平倡议，并将国会可能出现的变动称为美国内政。

与此同时，专家认为，民主党势力的增强可能会加大对特朗普的压力，要求其支持乌克兰、提供额外军事援助以及对莫斯科实施新的制裁。

普京的前演讲撰稿人阿巴斯·加利亚莫夫指出，在政治机遇窗口尚存之际，这位俄罗斯领导人已错失了以对自己更有利的条件与华盛顿达成协议的机会。

不过，专家们也提醒，民主党获胜未必会迫使特朗普改变外交政策。 俄罗斯参议员康斯坦丁·科萨乔夫则表示，大选结束后，美国总统可能会采取更果断的行动，因为他不再需要顾及未来的竞选活动。

来源：美联社。

在美国中期选举结果出炉后赢得国会多数席位的民主党，目前尚未将对总统唐纳德·特朗普的第三次弹劾程序列入议程。 相反，民主党人打算推进有关生活成本、医疗保险、关税和反腐败的立法倡议，并加强对总统行政团队的监督。

在美国，中期选举后在国会两院均获得多数席位的民主党人，正准备通过立法手段抵制唐纳德·特朗普总统的关税政策。 众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，这些关税使普通美国人的开支增加了数千美元。

在共和党于国会中期选举中失利后，美国总统唐纳德·特朗普的政治影响力减弱，这可能增强乌克兰的谈判地位，并限制华盛顿在对俄罗斯有利的条件下达成和平协议的可能性。 与此同时，新一届美国国会有望为基辅提供额外的军事援助，并加强对克里姆林宫的制裁压力。

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