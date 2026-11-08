В Мариуполе мобильная огневая группа оккупантов протаранила гражданский автомобиль

Мобильные огневые группы оккупантов оказываются более эффективными против гражданских лиц, чем против беспилотников.

На прошлой неделе в поселке Никольское (оккупационное название — Володарск) такая группа также ранила сотрудника энергетической службы, который ликвидировал последствия удара по энергетической инфраструктуре.

Андрющенко обратил внимание, что этот инцидент не получил огласки в оккупационных СМИ, в отличие от случаев, когда они пытаются обвинить в подобных событиях Украину.

Источник: Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе на месте как минимум семи снесенных многоэтажек строят коммерческий жилой комплекс. Местные жители, которым обещали компенсационные квартиры за утраченное жилье, остались без крова, тогда как новую недвижимость, по данным городских властей, приобретают российские силовики и чиновники.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские силовые органы привлекают украинских школьников в кадетские классы Росгвардии и Следственного комитета РФ с целью их дальнейшей интеграции в оккупационную систему.

Российские войска расширяют военную базу на территории бывшей кондитерской фабрики Roshen и торгового центра в оккупированном Мариуполе Донецкой области. Военный объект расположен среди гражданской застройки города.

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