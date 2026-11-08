Российская армия воспользовалась гуманитарной операцией в Олешках, чтобы провести масштабную ротацию личного состава и техники на временно оккупированном левобережье Херсонской области.

По словам президента Владимира Зеленского, в Олешки и прилегающие населенные пункты оккупанты ввели дополнительные силы. Командование ВСУ должно подготовить предложения по усилению защиты Херсона от российских атак.

Также Зеленский сообщил об усилении обстрелов Краматорска и прилегающих территорий. Отдельно обсудили ситуацию с безопасностью в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской и Донецкой областях.

По итогам докладов были определены дополнительные задачи для военных и ответственных служб.

Источник: Владимир Зеленский

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

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