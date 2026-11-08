Armia rosyjska wykorzystała operację humanitarną w Oleszkach do przeprowadzenia zakrojonej na szeroką skalę rotacji personelu i sprzętu na tymczasowo okupowanym lewym brzegu obwodu chersońskiego.

Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego okupanci sprowadzili dodatkowe siły do Oleszek i okolicznych gmin. Dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy ma przygotować propozycje dotyczące wzmocnienia ochrony Chersoniu przed rosyjskimi atakami.

Zelenski poinformował również o nasileniu ostrzałów Kramatorska i okolicznych gmin. Osobno omówiono sytuację bezpieczeństwa w obwodach sumskim, charkowskim, dniepropetrowskim, żytomierskim, zaporoskim i donieckim.

Na podstawie przedstawionych raportów określono dodatkowe zadania dla wojska i odpowiednich służb.

Źródło: Wołodymyr Zełenski

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszki.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszki, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie ognia w obwodzie chersońskim, aby umożliwić przeprowadzenie misji humanitarnej w Oleszach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.

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