W Komyshuwasi, po rosyjskim ataku, 45 osób nadal jest zaginionych

Akcja poszukiwawczo-ratownicza w Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim trwa już siódmy dzień od rosyjskiego ataku z 2 listopada.

Według danych przewodniczącego Obwodowej Administracji Zaporoskiej Michaiła Semikina spod gruzów wydobyto ciała 55 ofiar śmiertelnych. Tożsamość 29 osób została już ustalona, a 45 nadal uznaje się za zaginione.

Część z nich prawdopodobnie znajduje się wśród odnalezionych ciał.

Prace poszukiwawcze utrudniają ciągłe ataki rosyjskich dronów. Ze względu na zagrożenie ratownicy muszą okresowo wstrzymywać akcję. Nie wiadomo jeszcze, kiedy uda się ją zakończyć.

Źródło: Administracja Obwodowa w Zaporożu.

Przypomnijmy, że 6 listopada ratownicy odnaleźli w Komyshuwasi ciała kolejnych dziewięciu ofiar rosyjskiego ataku.

Rodziny osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego ataku na Komyshuwę w obwodzie zaporoskim, otrzymają środki na pochówek, a rannym zostanie wypłacona pomoc finansowa z budżetu obwodowego. Wysokość wypłat dla jednej poszkodowanej osoby może wynieść do 50 tysięcy hrywien.

Atak na Komyshuwę może okazać się najbardziej śmiercionośnym atakiem Rosji na ludność cywilną – NYT.

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