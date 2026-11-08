Ukraina zdoła przetrwać tę zimę, pomimo zamiarów Rosji dotyczących przeprowadzenia zakrojonych na szeroką skalę ataków na infrastrukturę krytyczną.

Według Kirilla Budanowa rosyjskie władze liczą na wywołanie niezadowolenia wśród Ukraińców, zorganizowanie protestów i zmuszenie władz do rezygnacji z interesów narodowych.

Głównym celem takich ataków jest wywarcie dodatkowej presji na społeczeństwo ukraińskie poprzez problemy z energią elektryczną, ogrzewaniem i innymi kluczowymi usługami. Rosja próbuje wykorzystać trudną sytuację w sektorze energetycznym jako narzędzie wywierania wpływu na Ukrainę.

Jednocześnie Budanow podkreślił, że Ukraina przetrwa tę zimę, pomimo planów przeciwnika.

Źródło: YouTube, wywiad z Kiryłem Budanowem

Od nocy 3 listopada trwała jedna z największych rosyjskich ofensyw na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, co doprowadziło do dodatkowego pogorszenia sytuacji w krajowym systemie energetycznym.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak na obiekty energetyczne w obwodzie winnickim. W wyniku ataku jedna osoba odniosła obrażenia i została hospitalizowana w stanie ciężkim. Obecnie pozostaje pod opieką lekarzy, którzy zapewniają mu wszelką niezbędną pomoc.

Na południu obwodu odeskiego w wyniku nowych rosyjskich ataków poważnie uszkodzono obiekt DTEK „Odeskie Sieci Elektryczne”. Zniszczenie sprzętu energetycznego spowodowało przerwy w dostawach energii elektrycznej.

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