Буданов заверил, что Украина переживет зиму, несмотря на удары РФ по энергетике

Украина сможет пережить эту зиму, несмотря на намерения России наносить масштабные удары по критически важной инфраструктуре.

По словам Кирилла Буданова, российское руководство рассчитывает спровоцировать недовольство среди украинцев, организовать протесты и заставить власть пойти на уступки в отношении национальных интересов.

Основной целью таких атак является оказание дополнительного давления на украинское общество через проблемы с электроэнергией, отоплением и другими критически важными услугами. Россия пытается использовать сложную ситуацию в энергетической сфере как инструмент влияния на Украину.

В то же время Буданов подчеркнул, что Украина переживет эту зиму, несмотря на планы противника.

Источник: YouTube, интервью Кирилла Буданова

С ночи 3 ноября продолжалась одна из самых масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к дополнительному осложнению ситуации в национальной энергосистеме.

В ночь на 7 ноября российские террористические войска нанесли удар по энергетическим объектам в Винницкой области. В результате атаки пострадал человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. В настоящее время он находится под наблюдением медиков, которые оказывают всю необходимую помощь.

На юге Одесской области в результате новых российских атак серьезно поврежден объект ДТЭК «Одесские электросети». Из-за разрушения энергетического оборудования возникли перебои с электроснабжением.

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