Генеральный штаб обновил данные о потерях армии РФ за сутки 12 ноября
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2150 российских военнослужащих. Такие данные о потерях оккупационной армии по состоянию на 12 ноября 2026 года обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 616 330 (+2 150) человек;
- танков – 12 471 (+3) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 720 (+14) шт.;
- артиллерийских систем – 52 278 (+47) шт.;
- РСЗО – 2 269 (+3) ед.;
- средств ПВО – 1 756 (+0) шт.;
- самолетов – 452 (+0) шт.;
- вертолётов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 3 130 (+8) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 605 923 (+1 013) шт.;
- крылатых ракет – 5 196 (+0) шт.;
- кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 173 838 (+312) шт.;
- специальной техники – 4 899 (+5) ед.
Источник: Генштаб
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