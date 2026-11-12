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Генеральный штаб обновил данные о потерях армии РФ за сутки 12 ноября

UA NEWS 12 Ноября 2026 07:55
Генеральный штаб обновил данные о потерях армии РФ за сутки 12 ноября

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2150 российских военнослужащих. Такие данные о потерях оккупационной армии по состоянию на 12 ноября 2026 года обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

 

Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 ноября потеряла:

  • личного состава – около 1 616 330 (+2 150) человек;
  • танков – 12 471 (+3) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 720 (+14) шт.;
  • артиллерийских систем – 52 278 (+47) шт.;
  • РСЗО – 2 269 (+3) ед.;
  • средств ПВО – 1 756 (+0) шт.;
  • самолетов – 452 (+0) шт.;
  • вертолётов – 356 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 3 130 (+8) шт.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 605 923 (+1 013) шт.;
  • крылатых ракет – 5 196 (+0) шт.;
  • кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 173 838 (+312) шт.;
  • специальной техники – 4 899 (+5) ед.
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Источник: Генштаб

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