Генеральный штаб обновил данные о потерях армии РФ за сутки 12 ноября

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2150 российских военнослужащих. Такие данные о потерях оккупационной армии по состоянию на 12 ноября 2026 года обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 ноября потеряла:

личного состава – около 1 616 330 (+2 150) человек;

танков – 12 471 (+3) шт.;

боевых бронированных машин – 25 720 (+14) шт.;

артиллерийских систем – 52 278 (+47) шт.;

РСЗО – 2 269 (+3) ед.;

средств ПВО – 1 756 (+0) шт.;

самолетов – 452 (+0) шт.;

вертолётов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 3 130 (+8) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 605 923 (+1 013) шт.;

крылатых ракет – 5 196 (+0) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 173 838 (+312) шт.;

специальной техники – 4 899 (+5) ед.

Источник: Генштаб

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