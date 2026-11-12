Генштаб оновив дані про втрати армії РФ за добу 12 листопада
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За минулу добу українські захисники ліквідували 2150 російських військових. Такі дані про втрати окупаційної армії станом на 12 листопада 2026 року оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
РФ у війні з Україною станом на 12 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 616 330 (+2 150) осіб;
- танків – 12 471 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 25 720 (+14) од.;
- артилерійських систем – 52 278 (+47) од.;
- РСЗВ – 2 269 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 756 (+0) од.;
- літаків – 452 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 130 (+8) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 605 923 (+1 013) од.;
- крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 173 838 (+312) од.;
- спеціальної техніки – 4 899 (+5) од.
Джерело: Генштаб
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