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Генштаб оновив дані про втрати армії РФ за добу 12 листопада

UA NEWS 12 Листопада 2026 07:55
Генштаб оновив дані про втрати армії РФ за добу 12 листопада
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За минулу добу українські захисники ліквідували 2150 російських військових. Такі дані про втрати окупаційної армії станом на 12 листопада 2026 року оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

 

РФ у війні з Україною станом на 12 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 616 330 (+2 150) осіб;
  • танків – 12 471 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 720 (+14) од.;
  • артилерійських систем – 52 278 (+47) од.;
  • РСЗВ – 2 269 (+3) од.;
  • засобів ППО – 1 756 (+0) од.;
  • літаків – 452 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 130 (+8) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 605 923 (+1 013) од.;
  • крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 173 838 (+312) од.;
  • спеціальної техніки – 4 899 (+5) од.
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Джерело: Генштаб

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