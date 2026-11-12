Генштаб оновив дані про втрати армії РФ за добу 12 листопада

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За минулу добу українські захисники ліквідували 2150 російських військових. Такі дані про втрати окупаційної армії станом на 12 листопада 2026 року оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

РФ у війні з Україною станом на 12 листопада втратила:

особового складу – близько 1 616 330 (+2 150) осіб;

танків – 12 471 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 720 (+14) од.;

артилерійських систем – 52 278 (+47) од.;

РСЗВ – 2 269 (+3) од.;

засобів ППО – 1 756 (+0) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 130 (+8) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 605 923 (+1 013) од.;

крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 173 838 (+312) од.;

спеціальної техніки – 4 899 (+5) од.

Джерело: Генштаб

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