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Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat armii Rosji w ciągu doby 12 listopada

UA NEWS 12 listopada 2026 07:55
Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat armii Rosji w ciągu doby 12 listopada

W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2150 rosyjskich żołnierzy. Takie dane dotyczące strat armii okupacyjnej na dzień 12 listopada 2026 r. opublikował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

 

Rosja w wojnie z Ukrainą, według stanu na 12 listopada, straciła:

  • personel – około 1 616 330 (+2 150) osób;
  • czołgów – 12 471 (+3) sztuk;
  • bojowych pojazdów opancerzonych – 25 720 (+14) sztuk;
  • systemów artyleryjskich – 52 278 (+47) sztuk;
  • systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 269 (+3) szt.;
  • środków obrony przeciwlotniczej – 1 756 (+0) sztuk;
  • samolotów – 452 (+0) szt.;
  • śmigłowców – 356 (+0) szt.;
  • naziemnych kompleksów robotycznych – 3 130 (+8) szt.;
  • bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 605 923 (+1 013) szt.;
  • pocisków skrzydłowych – 5 196 (+0) szt.;
  • okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
  • łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
  • pojazdy i cysterny – 173 838 (+312) szt.;
  • techniki specjalnej – 4 899 (+5) szt.
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Źródło: Sztab Generalny

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