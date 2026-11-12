W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2150 rosyjskich żołnierzy. Takie dane dotyczące strat armii okupacyjnej na dzień 12 listopada 2026 r. opublikował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosja w wojnie z Ukrainą, według stanu na 12 listopada, straciła:

personel – około 1 616 330 (+2 150) osób;

czołgów – 12 471 (+3) sztuk;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 720 (+14) sztuk;

systemów artyleryjskich – 52 278 (+47) sztuk;

systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 269 (+3) szt.;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 756 (+0) sztuk;

samolotów – 452 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych kompleksów robotycznych – 3 130 (+8) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 605 923 (+1 013) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 196 (+0) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny – 173 838 (+312) szt.;

techniki specjalnej – 4 899 (+5) szt.

Źródło: Sztab Generalny

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