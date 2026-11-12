总参谋部更新了11月12日当天俄罗斯联邦军队伤亡数据
过去24小时内，乌克兰守军消灭了2150名俄军士兵。乌克兰武装部队总参谋部公布了截至2026年11月12日的占领军伤亡数据。
截至11月12日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：
- 人员——约1 616 330人（+2 150人）；
- 坦克——12 471（+3）辆；
- 装甲战斗车——25 720 (+14) 辆；
- 火炮系统——52 278 (+47) 门；
- 多管火箭炮系统——2 269（+3）套；
- 防空装备——1 756 (+0) 套；
- 飞机——452架（+0）；
- 直升机——356架（+0）；
- 地面机器人系统——3 130 (+8) 套；
- 作战-战术级无人机——605 923 (+1 013) 架；
- 巡航导弹——5 196 (+0) 架；
- 舰船/快艇——35（+0）艘；
- 潜艇——2 (+0) 艘；
- 汽车及油罐车——173 838 (+312) 辆；
- 特种装备——4 899 (+5) 辆
来源：总参谋部
需要指出的是，乌克兰武装部队曾通过空投方式将地面机器人送至第聂伯河左岸。
俄罗斯在对乌克兰的战争中损失了超过1.1万名外国雇佣兵——彭博社
自11月初以来，俄罗斯已损失超过2.6万名占领军。