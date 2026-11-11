Российская авиация понесла новые потери: под ударом оказался МиГ-31

11 ноября российская авиация, возможно, понесла сразу три потери в результате украинской атаки. Помимо двух боевых вертолетов, оккупанты, вероятно, лишились сверхзвукового истребителя МиГ-31.

По предварительным данным, речь идет о сверхзвуковом самолете МиГ-31, а также о боевых вертолетах Ка-52 и Ми-8. Пока подробностей об инциденте мало. Предполагается, что вертолёты могли быть сбиты собственной российской противовоздушной обороной во время отражения украинской атаки на балтийский порт Усть-Луга.

Известно, что вертолеты были потеряны вместе с экипажем. По некоторым признакам, то же самое произошло с пилотами истребителя.

Об этом сообщается со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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