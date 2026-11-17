В течение суток 16 ноября российские войска почти 20 раз наносили удары по Днепру и Днепропетровской области с помощью беспилотников и ракет. В результате обстрелов были повреждены предприятия, транспортная и другая инфраструктура, жилые дома и автомобили.

По его словам, в Днепре в результате вражеского удара были повреждены предприятие, транспортная инфраструктура и частный дом.

В Павлоградском районе российские войска атаковали Павлоград и Троицкую общину. Там повреждения получили предприятие и автомобили.

В Кривом Роге вражеские удары повредили предприятие и частный дом. Кроме того, в Новопольской общине Криворожского района зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Под российской атакой также оказались город Никополь, Марганецкая и Покровская общины Никопольского района.

В Новониколаевской общине Каменского района войска РФ нанесли удар по инфраструктуре. А в Шахтерской общине Синельниковского района поврежден многоквартирный жилой дом.

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram по состоянию на утро 17 ноября.

Российские войска в течение суток 16 ноября атаковали 55 населенных пунктов Запорожской области, нанеся в общей сложности 864 удара. В результате обстрелов Запорожья и Запорожского района погибли четыре человека, еще восемь получили ранения.

Российские войска вечером 16 ноября нанесли ракетный удар по Харькову. Под удар попал Холодногорский район города.

В ночь на 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по столице. Об атаке на Северный и Южный мосты сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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