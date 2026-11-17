В ночь на 17 ноября под удар попало предприятие «Газпром нефтехим Салават», расположенное в городе Салават в Республике Башкортостан.

Вероятно, удар пришелся по производственной установке на территории завода, после чего там вспыхнул пожар.

«Газпром нефтехим Салават» (известный также как Салаватский нефтеперерабатывающий завод) является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов в России и Башкортостане. Предприятие, основанное в 1948 году (ранее известное как Ново-Ишимбайский НПЗ и «Салаватнефтеоргсинтез»).

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Комплекс имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и объединяет нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод «Мономер» и ООО «Ново-Салаватская ПГУ». Предприятие выпускает более 150 наименований продукции, среди которых автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, битумы, полиэтилен, аммиак, карбамид, бутиловый спирт и акрилаты.

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Источник: Exilenova+

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