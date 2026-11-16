Луиза Розова, которую журналисты называют вероятной внебрачной дочерью Владимира Путина, официально сменила имя и фамилию. Теперь она числится в документах как Елизавета Олеговна Руднова. На это обратили внимание журналисты-расследователи, обнаружившие соответствующую запись в утечке данных реестра ЗАГС.

Журналист Андрей Захаров ранее нашел подтверждение того, что в конце 2020 года Розова начала пользоваться именем Елизавета Руднова. Дата рождения пассажирки совпадала с датой рождения Елизаветы Кривоногих — фамилией, которую Розова носила ранее. Кроме того, при покупке билетов использовался номер телефона, ранее фигурировавший в сервисах под именем Кривоногих.

Однако тогда журналистам не удалось окончательно установить, речь ли идет именно об официальном изменении персональных данных. Захаров предполагал, что паспорт на имя Рудновой мог быть документом прикрытия.

Теперь, по словам расследователя, новая утечка из реестра дает основания утверждать, что имя и фамилия были изменены официально. В то же время независимо проверить полную запись пока невозможно: в открытом доступе журналист опубликовал лишь её скриншот.

Почему фамилию Рудновой связывают с другом Путина

Олег Руднов — российский медиаменеджер и давний знакомый Владимира Путина, скончавшийся в 2015 году. Именно его фамилию теперь использует Елизавета Руднова. По данным расследования «Проекта», в 2006 году Руднов приобрел квартиру площадью около 200 квадратных метров в Санкт-Петербурге. Впоследствии недвижимость перешла к Светлане Кривоногих — матери Елизаветы.

Также журналисты писали, что в 2011 году Руднов оформил на себя пентхаус в Сочи, который, по утверждению расследователей, предназначался для Алины Кабаевой, которую СМИ также связывают с Путиным.

Именно эти обстоятельства привлекли внимание к новой фамилии Розовой. Однако пока нет подтверждения, что она взяла его именно в честь Руднова или что он был причастен к оформлению её документов.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.