Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы «мягко» действует в ходе войны против Украины. Ранее Трамп высказал мнение, что Владимир Путин постепенно смягчает свою позицию в отношении Украины.

«Бывает и гораздо жестче», — цинично заметил представитель Кремля.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Песков заявил, при каком условии РФ согласится на гуманитарную миссию в Константиновке.

DeepState опроверг заявления Путина об оккупации Константиновки.

Напомним, на фронте произошло 148 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Константиновском направлениях.

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