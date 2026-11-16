Rzecznik prasowy rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow zgodził się z oświadczeniem prezydenta USA Donalda Trumpa, że Rosja rzekomo działa „łagodnie” podczas wojny przeciwko Ukrainie. Wcześniej Trump wyraził opinię, że Władimir Putin stopniowo łagodzi swoje stanowisko wobec Ukrainy.

„Może być znacznie ostrzej” – powiedział cynicznie rzecznik Kremla.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Pieskow określił, pod jakim warunkiem Rosja zgodzi się na misję humanitarną w Kostiantynówce.

DeepState zaprzeczyło oświadczeniom Putina dotyczącym okupacji Kostiantynówki.

Przypomnijmy, że na froncie doszło do 148 starć: najintensywniejsze miały miejsce na kierunkach pokrowskim i konstantynowskim.

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