被记者称为弗拉基米尔·普京疑似婚外女儿的路易莎·罗佐娃已正式更改了姓名。 现在，她在文件中登记为叶丽扎维塔·奥列戈夫娜·鲁德诺娃。这一情况引起了调查记者的注意，他们从民政局登记处泄露的数据中发现了相关记录。

记者安德烈·扎哈罗夫此前已证实，罗佐娃自2020年底起开始使用叶丽扎维塔·鲁德诺娃这一名字。 该乘客的出生日期与叶丽扎维塔·克里沃诺吉赫的出生日期一致——克里沃诺吉赫正是罗佐娃此前使用的姓氏。此外，购票时使用的电话号码此前曾在以克里沃诺吉赫之名注册的服务中出现过。

然而，当时记者未能最终确定这是否属于正式的个人资料变更。扎哈罗夫推测，那本以鲁德诺娃名义签发的护照可能是伪造的。

据该调查记者称，如今登记册中最新泄露的信息表明，其姓名已正式变更。 与此同时，目前尚无法独立核查完整的登记记录：该记者仅公开了其屏幕截图。

为何鲁德诺娃的姓氏会被与普京的朋友联系起来

奥列格·鲁德诺夫是俄罗斯媒体高管，也是弗拉基米尔·普京的旧识，已于2015年去世。而叶利扎维塔·鲁德诺娃现在使用的正是他的姓氏。 据“项目”调查显示，2006年，鲁德诺夫在圣彼得堡购置了一套面积约200平方米的公寓。此后，该房产转至叶丽扎维塔的母亲斯维特兰娜·克里沃诺吉名下。

记者还报道称，2011年鲁德诺夫将索契的一套顶层公寓登记在自己名下，据调查人员称，该房产原本是为阿丽娜·卡巴耶娃准备的，媒体也将她与普京联系在一起。

正是这些情况引起了人们对罗佐娃新姓氏的关注。不过目前尚无证据表明，她改姓正是为了纪念鲁德诺夫，也没有证据表明他参与了她的改名手续。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。