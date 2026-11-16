Luiza Rozowa, którą dziennikarze określają jako prawdopodobną pozamałżeńską córkę Władimira Putina, oficjalnie zmieniła imię i nazwisko. Obecnie figuruje w dokumentach jako Elżbieta Olegowna Rudnowa. Zwrócili na to uwagę dziennikarze śledczy, którzy odkryli odpowiedni wpis w wycieku danych z rejestru urzędu stanu cywilnego.

Dziennikarz Andriej Zacharow znalazł wcześniej potwierdzenie, że pod koniec 2020 roku Rozawa zaczęła posługiwać się imieniem Elżbieta Rudnowa. Data urodzenia pasażerki pokrywała się z datą urodzenia Elżbiety Krywonogich – nazwiskiem, które Rożowa nosiła wcześniej. Ponadto podczas zakupu biletów wykorzystano numer telefonu, który wcześniej figurował w serwisach pod nazwiskiem Krywonogich.

Jednak wówczas dziennikarzom nie udało się ostatecznie ustalić, czy chodziło właśnie o oficjalną zmianę danych osobowych. Zacharow przypuszczał, że paszport wystawiony na nazwisko Rudnowa mógł być dokumentem przykrywkowym.

Teraz, według śledczego, nowy wyciek z rejestru daje podstawy do stwierdzenia, że imię i nazwisko zostały oficjalnie zmienione. Jednocześnie niezależna weryfikacja pełnego wpisu nie jest obecnie możliwa: dziennikarz udostępnił publicznie jedynie jego zrzut ekranu.

Dlaczego nazwisko Rudnowej wiąże się z przyjacielem Putina

Oleg Rudnow — rosyjski menedżer mediów i wieloletni znajomy Władimira Putina, który zmarł w 2015 roku. To właśnie jego nazwisko nosi obecnie Elżbieta Rudnowa. Według ustaleń śledztwa przeprowadzonego przez „Projekt”, w 2006 roku Rudnow nabył mieszkanie o powierzchni około 200 metrów kwadratowych w Sankt Petersburgu. Później nieruchomość przeszła na własność Swiatłany Krywonogich — matki Elżbiety.

Dziennikarze pisali również, że w 2011 roku Rudnow zarejestrował na siebie penthouse w Soczi, który – jak twierdzą śledczy – był przeznaczony dla Aliny Kabajewej, którą media również łączą z Putinem.

To właśnie te okoliczności zwróciły uwagę na nowe nazwisko Rozowej. Jednak na razie nie ma potwierdzenia, że przyjęła je właśnie na cześć Rudnowa ani że był on zaangażowany w załatwianie jej dokumentów.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.