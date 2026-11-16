Wieczorem rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną w obwodzie mykolaivskim. W wyniku ataku 76 miejscowości w rejonie Pervomajskim pozostało bez dostaw energii elektrycznej.

Według danych administracji obwodowej Rosjanie wykorzystali do ataku drona typu Shahed-238. Trwają prace nad przywróceniem zasilania.

Informację tę podała na Facebooku Obwodowa Administracja Wojskowa w Mikołajowie.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała obiekty energetyczne DTEK w obwodzie odeskim, pozbawiając prądu ponad 52 tysiące rodzin.

Nocny atak Rosji pozbawił prądu dziesiątki tysięcy mieszkańców obwodu odeskiego.

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