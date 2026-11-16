Rosyjski atak pozbawił prądu 76 miejscowości w obwodzie mykolaivskim
Wieczorem rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną w obwodzie mykolaivskim. W wyniku ataku 76 miejscowości w rejonie Pervomajskim pozostało bez dostaw energii elektrycznej.
Według danych administracji obwodowej Rosjanie wykorzystali do ataku drona typu Shahed-238. Trwają prace nad przywróceniem zasilania.
Informację tę podała na Facebooku Obwodowa Administracja Wojskowa w Mikołajowie.
Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała obiekty energetyczne DTEK w obwodzie odeskim, pozbawiając prądu ponad 52 tysiące rodzin.
Nocny atak Rosji pozbawił prądu dziesiątki tysięcy mieszkańców obwodu odeskiego.