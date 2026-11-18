Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zareagował na rosyjski atak na centrum Odessy 18 listopada, w wyniku którego zginęli ludzie. Według głowy państwa rosyjskie wojska przeprowadziły kolejne ataki już po przybyciu na miejsce ratowników i policjantów. Prezydent wezwał międzynarodowych partnerów do zwiększenia presji na Moskwę.

Jak poinformował prezydent, rosyjskie drony bojowe zaatakowały dzielnicę mieszkalną w centralnej części Odessy. W miejscach trafień trwają prace związane z usuwaniem skutków ostrzału, a poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna.

„Obecnie w Odessie udziela się pomocy osobom, które ucierpiały w wyniku ataku rosyjskich dronów. Doszło do kolejnych uderzeń, gdy na miejsce przybyli już ratownicy i policjanci. Drony typu „Shahed” uderzyły prosto w centrum Odessy – w dzielnicę mieszkalną. Niestety, są ofiary śmiertelne” – poinformował Zełenski.

Głowa państwa podkreśliła, że atak na obiekty cywilne pokazuje prawdziwe podejście Rosji do wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny.

„To brutalny i świadomy atak wymierzony bezpośrednio w ludzi, w życie. To kolejny dowód na to, czego tak naprawdę chcą Rosjanie i jak w rzeczywistości podchodzą do wysiłków dyplomatycznych” – oświadczył prezydent.

Zełenski jest przekonany, że bez wzmocnienia międzynarodowej presji i dalszego wsparcia dla Ukrainy Rosja nie będzie miała motywacji do deeskalacji. Podkreślił również sprzeczność między działaniami rosyjskich wojsk a oświadczeniami Moskwy o rzekomej gotowości do pokojowego rozwiązania konfliktu.

„Kto chce negocjować pokój, ten nie zwiększa liczby ofiar śmiertelnych” – podkreślił głowa państwa.

Prezydent podziękował międzynarodowym partnerom za wsparcie Ukrainy i poinformował, że trwają przygotowania nowych rozwiązań mających na celu wzmocnienie zdolności obronnych kraju. Jak powiedział, chodzi o dodatkowe pakiety pomocowe oraz wspólne działania dyplomatyczne z sojusznikami.

Poinformował o tym Wołodymyr Zełenski.

Ratownicy pokazali zdjęcia i filmy przedstawiające zniszczenia po potrójnym ataku Rosji. W wyniku ostrzału z 18 listopada są ofiary śmiertelne i ranni.

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