Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdań służb wywiadowczych i wojskowych dotyczących sytuacji bezpieczeństwa na Morzu Czarnym oraz na szlakach eksportu zboża. W wyniku posiedzenia określono dodatkowe siły i środki niezbędne do ochrony statków i infrastruktury portowej. Odpowiednie zadania otrzymali ukraińscy dyplomaci i urzędnicy rządowi.

Według Zełenskiego podczas sprawozdań szczególną uwagę poświęcono informacjom wywiadowczym i wojskowym na temat planów Rosji, a także określeniu dodatkowych środków mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa transportu morskiego.

„Przedstawiono sprawozdania dotyczące sytuacji bezpieczeństwa na Morzu Czarnym oraz na szlakach eksportu zboża. Po pierwsze: przedstawiono sprawozdania służb wywiadowczych i wojskowych dotyczące planów Rosji. Po drugie: określono, jakie dodatkowe siły i środki są potrzebne, aby zapewnić większą ochronę statkom i portom. Istnieją odpowiednie zadania dla naszego zespołu dyplomatycznego i urzędników rządowych. Po trzecie: przedstawiono sprawozdania dotyczące współpracy transgranicznej z sąsiadami” – powiedział Zełenski.

Prezydent podkreślił, że jednym z głównych zadań pozostaje wzmocnienie bezpieczeństwa ukraińskich miast i gmin na wybrzeżu Morza Czarnego, a także wsparcie dla krajowych rolników.

Zełenski przypomniał, że dzień wcześniej spotkał się z rolnikami i przedstawicielami ukraińskiego sektora rolnego. Podczas rozmowy omówiono możliwe działania państwa mające na celu wsparcie tej branży.

Według głowy państwa rząd przygotowuje pakiet działań, które mają pomóc rolnikom przygotować się do następnej kampanii siewnej i zapewnić niezbędne zasoby do pracy.

„Przygotowujemy odpowiedni plan działania. Między innymi po to, aby pomóc sektorowi rolniczemu przygotować się do przyszłorocznej kampanii siewnej i zgromadzić niezbędne zasoby” – powiedział prezydent.

Przypomnijmy, że Rosja nie zgadza się na tymczasowe porozumienie z Ukrainą w sprawie Morza Czarnego bez zawarcia stałego porozumienia pokojowego. Tymczasem Turcja przygotowuje propozycje mające na celu osiągnięcie porozumienia i omawia je ze stroną ukraińską oraz rosyjską.

Rosyjska delegacja podczas rozmów w Abu Zabi oświadczyła, że nie ma uprawnień do omawiania kwestii deeskalacji na Morzu Czarnym oraz zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga wziął w poniedziałek, 16 listopada, udział w pierwszej sesji spotkania ministerialnego poświęconego realizacji strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Czarnego. Dyskusja skupiała się na międzyregionalnym programie działań w zakresie łączności.

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