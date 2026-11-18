Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады разведки и военных о ситуации с безопасностью в Чёрном море и на маршрутах экспорта зерна. По итогам совещания были определены дополнительные силы и средства, необходимые для защиты судов и портовой инфраструктуры. Соответствующие задачи получили украинские дипломаты и правительственные чиновники.

По словам Зеленского, во время докладов особое внимание уделили информации разведки и военных о планах России, а также определению дополнительных мер по усилению безопасности морских перевозок.

«Были доклады о ситуации с безопасностью в Чёрном море и на маршрутах экспорта зерна. Во-первых: были доклады разведки и военных о российских планах. Во-вторых: определили, какие дополнительные силы и средства необходимы, чтобы обеспечить большую защиту судам и портам. Есть соответствующие задачи для нашей дипломатической команды и правительственных чиновников. В-третьих: были доклады о трансграничном взаимодействии с соседями», — рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что одной из главных задач остается усиление безопасности украинских городов и общин на побережье Черного моря, а также поддержка отечественных аграриев.

Зеленский напомнил, что накануне встречался с фермерами и представителями украинского аграрного бизнеса. В ходе беседы обсуждались возможные шаги государства по поддержке отрасли.

По словам главы государства, правительство готовит комплекс мер, которые должны помочь аграриям подготовиться к следующей посевной кампании и обеспечить необходимые ресурсы для работы.

«Готовим соответствующую систему действий. В том числе для того, чтобы помочь аграрному сектору подготовиться к посевной кампании следующего года и накопить необходимые ресурсы», — сказал президент.

Напомним, Россия не соглашается на промежуточную договоренность с Украиной по Черному морю без заключения постоянного мирного соглашения. Турция тем временем готовит предложения для достижения договоренностей и обсуждает их с украинской и российской сторонами.

Российская делегация в ходе переговоров в Абу-Даби заявила, что не имеет полномочий обсуждать деэскалацию в Черном море и прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 16 ноября, принял участие в первой сессии министерской встречи, посвященной реализации Черноморской стратегии Европейского Союза. Обсуждение было сосредоточено на межрегиональной повестке дня в сфере транспортной связности.

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