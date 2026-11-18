乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基听取了情报部门和军方关于黑海及谷物出口航线安全局势的汇报。 会议总结后，确定了保护船只和港口基础设施所需的额外兵力和资源。乌克兰外交官和政府官员已接到相关任务。

据泽连斯基称，在汇报过程中，特别关注了情报部门和军方关于俄罗斯计划的信息，并确定了加强海上运输安全的额外措施。

“会议听取了关于黑海及粮食出口航线安全局势的汇报。第一：情报部门和军方就俄罗斯的计划作了汇报。 其次：确定了需要哪些额外的兵力和资源，以加强对船只和港口的安全保护。我们的外交团队和政府官员已接到相应任务。第三：听取了关于与邻国跨境合作的汇报，”泽连斯基说道。

总统强调，加强黑海沿岸乌克兰城市和社区的安全，以及支持国内农业生产者，仍是主要任务之一。

泽连斯基提到，前一天他会见了农民和乌克兰农业企业的代表。在会谈中，双方讨论了国家为支持该行业可能采取的措施。

据国家元首称，政府正在制定一系列措施，旨在帮助农业从业者为下一季的播种工作做好准备，并确保其获得必要的生产资源。

“我们正在制定相应的行动方案。其中包括帮助农业部门为明年的播种季做好准备，并积蓄必要的资源，”总统表示。

需要指出的是，俄罗斯拒绝在未签署永久和平协议的情况下，与乌克兰就黑海问题达成临时协议。与此同时，土耳其正在制定相关提案以促成协议，并正与乌克兰和俄罗斯双方就此进行磋商。

俄罗斯代表团在阿布扎比的谈判中表示，其无权讨论黑海局势的缓和以及停止对乌克兰能源基础设施的袭击。

乌克兰外交部长安德烈·西比加于11月16日（星期一）参加了旨在落实欧盟黑海战略的部长级会议第一场会议。 讨论主要围绕互联互通领域的跨区域议程展开。

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