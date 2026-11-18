Ratownicy opublikowali zdjęcia i filmy przedstawiające zniszczenia po potrójnym ataku Rosji. W wyniku ostrzału z 18 listopada są ofiary śmiertelne i ranni.

Rosja trzykrotnie zaatakowała Odessę. Uderzenia spadły na centrum miasta.

Pod pierwszym adresem uszkodzono szyby w budynkach mieszkalnych oraz lokalach kawiarnianych. Zapalił się również samochód osobowy.

Podczas sprawdzania uszkodzonego budynku ratownicy znaleźli trzy osoby, które utknęły w mieszkaniach. Otworzyli im drzwi, wyprowadzili z budynku i przekazali medykom.

Wstępnie ustalono, że trzy osoby zginęły, a siedem zostało rannych.

Pod drugim adresem zniszczeniom uległ trzypiętrowy budynek administracyjny. Wybuchł tam rozległy pożar; wstępnie ustalono, że jedna osoba odniosła obrażenia.

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Źródło: Państwowa Służba Ratownicza

W Odessie wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wyniku ataku Rosji.

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