Film: Państwowa Służba Ratownicza pokazała skutki rosyjskiego ataku na centrum Odessy
Ratownicy opublikowali zdjęcia i filmy przedstawiające zniszczenia po potrójnym ataku Rosji. W wyniku ostrzału z 18 listopada są ofiary śmiertelne i ranni.
Rosja trzykrotnie zaatakowała Odessę. Uderzenia spadły na centrum miasta.
Pod pierwszym adresem uszkodzono szyby w budynkach mieszkalnych oraz lokalach kawiarnianych. Zapalił się również samochód osobowy.
Podczas sprawdzania uszkodzonego budynku ratownicy znaleźli trzy osoby, które utknęły w mieszkaniach. Otworzyli im drzwi, wyprowadzili z budynku i przekazali medykom.
Wstępnie ustalono, że trzy osoby zginęły, a siedem zostało rannych.
Pod drugim adresem zniszczeniom uległ trzypiętrowy budynek administracyjny. Wybuchł tam rozległy pożar; wstępnie ustalono, że jedna osoba odniosła obrażenia.
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza
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