W nocy z 17 na 18 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekt infrastruktury przemysłowej w gminie Żytomierz. W wyniku trafienia wybuchł pożar, który ratownicy szybko ugaszili.

„Tej nocy Rosjanie zaatakowali obiekt infrastruktury przemysłowej w gminie Żytomierz. W miejscu trafienia wybuchł pożar, który ratownicy szybko ugaszili” – napisał.

Według słów Bunečka nie napłynęły żadne informacje o ofiarach śmiertelnych lub rannych w wyniku ataku.

Praca ratowników była utrudniona przez ciągłe zagrożenie kolejnymi rosyjskimi atakami.

Poinformował o tym szef Żytomierskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Bunečko na Facebooku.

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