Rosja zaatakowała obiekt przemysłowy w gminie Żytomierskiej
W nocy z 17 na 18 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekt infrastruktury przemysłowej w gminie Żytomierz. W wyniku trafienia wybuchł pożar, który ratownicy szybko ugaszili.
„Tej nocy Rosjanie zaatakowali obiekt infrastruktury przemysłowej w gminie Żytomierz. W miejscu trafienia wybuchł pożar, który ratownicy szybko ugaszili” – napisał.
Według słów Bunečka nie napłynęły żadne informacje o ofiarach śmiertelnych lub rannych w wyniku ataku.
Praca ratowników była utrudniona przez ciągłe zagrożenie kolejnymi rosyjskimi atakami.
Poinformował o tym szef Żytomierskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Bunečko na Facebooku.