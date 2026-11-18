W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1 970 rosyjskich żołnierzy. Dane te, aktualne na dzień 18 listopada, opublikował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosja w wojnie z Ukrainą, według stanu na 18 listopada, straciła:

personel – około 1 629 010 (+1 970) osób;

czołgów – 12 482 (+0) sztuk;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 815 (+2) sztuk;

systemów artyleryjskich – 52 550 (+34) sztuk;

systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 283 (+1) szt.;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 764 (+2) szt.;

samolotów – 452 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych systemów robotycznych – 3 193 (+17) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 613 093 (+1 223) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 196 (+0) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny z paliwem – 176 826 (+375) szt.;

techniki specjalnej – 4 914 (+1) szt.;

mostów – 1 (+1) szt.

Źródło: Sztab Generalny

W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 139 walk, najintensywniejsze działania miały miejsce na kierunku Pokrowskim.

Na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu zaporoskiego ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjski system rakietowy do ognia salwowego.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała ekskluzywne nagrania zniszczenia nielegalnie wybudowanego mostu kerczeńskiego, na których zarejestrowano serię trafień ukraińskich dronów rakietowych „Palyanytsia”.

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