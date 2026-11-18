За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1 970 российских военнослужащих. Такие данные по состоянию на 18 ноября обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 ноября потеряла:

личного состава – около 1 629 010 (+1 970) человек;

танков – 12 482 (+0) шт.;

боевых бронированных машин – 25 815 (+2) шт.;

артиллерийских систем – 52 550 (+34) шт.;

РСЗО – 2 283 (+1) ед.;

средств ПВО – 1 764 (+2) ед.;

самолетов – 452 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 3 193 (+17) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 613 093 (+1 223) шт.;

крылатых ракет – 5 196 (+0) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 176 826 (+375) шт.;

специальной техники – 4 914 (+1) ед.;

мостов – 1 (+1) шт.

Источник: Генштаб

На фронте за сутки произошло 139 боев, наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении.

На временно оккупированной территории Запорожской области украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня.

Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные кадры поражения незаконно построенного Керченского моста, на которых запечатлена серия попаданий украинских ракет-дронов «Паляница».

Читай нас в