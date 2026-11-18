过去24小时内，乌克兰守军消灭了1 970名俄罗斯军人。乌克兰武装部队总参谋部于11月18日公布了这一数据。

截至11月18日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

人员——约1,629,010人（+1,970人）；

坦克——12 482辆（+0）；

装甲战斗车——25 815 (+2) 辆；

火炮系统——52 550 (+34) 门；

多管火箭炮系统——2 283（+1）套；

防空武器——1 764 (+2) 套；

飞机——452架（+0）；

直升机——356架（+0）；

地面机器人系统——3 193 (+17) 套；

作战-战术级无人机——613 093 (+1 223) 架；

巡航导弹——5 196 (+0) 架；

舰船/快艇——35（+0）艘；

潜艇——2（+0）艘；

汽车及装载燃油的油罐车——176 826 (+375) 辆；

特种装备——4 914 (+1) 辆；

桥梁——1（+1）座

来源：总参谋部

过去24小时内，前线共发生139次交火，其中波克罗夫斯克方向战况最为激烈。

在扎波罗热州被临时占领的领土上，乌克兰军队摧毁了一套俄罗斯多管火箭炮系统。

乌克兰安全局公布了非法修建的刻赤大桥遭袭的独家画面，画面记录了乌克兰“帕利亚尼察”无人机导弹的一系列命中。

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