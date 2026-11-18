В ночь на 18 ноября российские войска нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры Житомирской общины. В результате попадания возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

«Этой ночью россияне атаковали объект промышленной инфраструктуры в Житомирской общине. На месте попадания возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали», — написал он.

По словам Бунечка, информации о погибших или раненых в результате атаки не поступало.

Работа спасателей была затруднена постоянной угрозой повторных российских ударов.

Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Facebook.

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