Вечером 17 ноября российские захватчики нанесли удар беспилотниками по Днепру и Никопольскому району Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадали шесть человек, в том числе 15-летний подросток.

По его словам, в Днепре в результате атаки повреждены многоквартирный и частный дома, общежитие, парк отдыха и объекты инфраструктуры.

В медицинские учреждения были госпитализированы пять пострадавших. В тяжёлом состоянии находится 37-летняя женщина. Ещё трое мужчин и одна женщина получили ранения средней тяжести: это мужчины в возрасте 28 и 52 лет, а также 49-летняя женщина и 15-летний подросток.

Еще одной пострадавшей, 58-летней женщине, медики оказали помощь на месте.

Кроме того, российские войска атаковали Покровскую общину в Никопольском районе. Информация о последствиях удара уточняется.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram.

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 17 ноября, нанесли 692 удара по 55 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, еще 49 получили ранения.

Вечером 17 ноября российские войска начали очередную атаку с использованием беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 126 вражеских БПЛА.

В центре Винницы в результате российской атаки пострадали четыре человека.

В Деснянском районе Киева загорелась трава после падения обломков БПЛА.

В Днепре повреждены консульство Австрии и гимназия, есть раненые.

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