Российские войска не прекращают попыток захватить Константиновку в Донецкой области. Хотя в последнее время оккупанты уже не бросают в бой крупные колонны бронетехники, они продолжают атаковать город и задействовать отдельные боевые машины. Украинские защитники удерживают позиции, отражают штурмы и уничтожают технику противника.

Константиновское направление остается одним из самых горячих на фронте. Российские войска продолжают давить на украинские позиции и пытаются продвинуться к городу. О ситуации рассказал пресс-секретарь 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ «Стальная сотка» Сергей Хоминский.

По его словам, в последние дни на востоке Украины наступили первые морозы — температура опускалась до минус пяти градусов. Однако на самом Константиновском направлении бои не утихают. «Константиновское направление действительно является горячей точкой. Несмотря на то, что две последние ночи на востоке Украины были первыми морозными ночами, столбики термометров опускались до минус 5, непосредственно в Константиновке очень и очень жарко. Враг не прекращает попыток захватить город. Бросает на это всё новые и новые порции своего пушечного мяса», — рассказал Хоминский.

В то же время характер российских атак изменился. Если раньше оккупанты могли отправлять на штурмы большие колонны бронетехники, то сейчас таких массированных наступлений с сотнями машин украинские военные не наблюдают. Однако это не означает, что россияне полностью отказались от бронетехники. По словам представителя бригады, противник по-прежнему регулярно использует отдельные танки и боевые машины пехоты. Украинские военные выявляют и уничтожают их.

Хоминский отметил, что 100-я отдельная механизированная бригада постоянно фиксирует результаты поражения российской техники. По его словам, в статистике уничтоженных машин почти всегда есть результаты — независимо от времени года.

Отсутствие крупных бронеколонн он связывает с тем, что российские войска, возможно, уже потеряли значительную часть своих запасов техники. «Массово колонны из сотен единиц бронетехники в бой враг сейчас не бросает. Этого мы не наблюдаем, потому что, видимо, и техники уже столько нет. Но то, что единичные случаи применения бронированной техники постоянно имеют место, — это абсолютный факт», — пояснил военный.

Он также подчеркнул, что украинские подразделения продолжают удерживать позиции и давать отпор российским войскам. По словам Хоминского, оккупанты несут потери, а украинские защитники и в дальнейшем уничтожают силы противника на подступах к Константиновке. Таким образом, несмотря на отсутствие массированных атак крупными колоннами бронетехники, угроза для города сохраняется. Российские войска продолжают штурмовые действия, а украинские подразделения держат оборону. Об этом рассказал пресс-секретарь «Стальной сотки», 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ Сергей Хоминский.

Российские оккупанты продолжают разрушать Константиновку в Донецкой области, где идут ожесточенные бои. На кадрах запечатлены разрушенные жилые дома, опустошенные улицы и последствия постоянных российских обстрелов. Некогда жилые кварталы города превратились в руины.

Самые ожесточённые бои на фронте на этой неделе велись вблизи Константиновки Донецкой области. В самом городе российских оккупантов сдерживает 36-я отдельная бригада морской пехоты.

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