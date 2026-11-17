Украинские дроновые пилоты уничтожили российскую РСЗО на Запорожском направлении
На временно оккупированной территории Запорожской области украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня. Установку обнаружили вблизи лесополосы в тылу противника, после чего операторы беспилотников нанесли точный удар. Дрон попал в боекомплект, что привело к уничтожению РСЗО.
Операторы дронов 2-го батальона 413-го отдельного полка Сил беспилотных систем «Рейд» обнаружили российскую реактивную систему залпового огня на временно оккупированной территории Запорожской области. Вражескую установку заметили вблизи лесополосы, в тылу российских войск. После обнаружения цели украинские операторы беспилотников нанесли по ней точный удар.
Украинский дрон попал непосредственно в боекомплект российской РСЗО. В результате установка была уничтожена. Видео боевой операции военные опубликовали на своем Telegram-канале. На записи показано, как украинские дронары обнаруживают и атакуют российскую технику. Об уничтожении установки сообщили в 413-м полку «Рейд». Других подробностей относительно типа российской РСЗО и обстоятельств её обнаружения военные не уточнили.
В то же время в сообщении ССО не уточнили, какие именно производственные мощности удалось поразить, насколько серьезны повреждения и остановило ли предприятие работу после атаки. Также пока нет подтвержденных данных о масштабах последствий удара. Об этом сообщили Силы специальных операций; удар нанесли подразделения Deep Strike.
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