Операторы дронов 2-го батальона 413-го отдельного полка Сил беспилотных систем «Рейд» обнаружили российскую реактивную систему залпового огня на временно оккупированной территории Запорожской области. Вражескую установку заметили вблизи лесополосы, в тылу российских войск. После обнаружения цели украинские операторы беспилотников нанесли по ней точный удар. Украинский дрон попал непосредственно в боекомплект российской РСЗО. В результате установка была уничтожена. Видео боевой операции военные опубликовали на своем Telegram-канале. На записи показано, как украинские дронары обнаруживают и атакуют российскую технику. Об уничтожении установки сообщили в 413-м полку «Рейд». Других подробностей относительно типа российской РСЗО и обстоятельств её обнаружения военные не уточнили.

В ночь на 17 ноября украинские дроны атаковали нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» в российском Башкортостане. Беспилотники преодолели около 1500 километров вглубь территории РФ, чтобы нанести удар по одному из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли страны.

В то же время в сообщении ССО не уточнили, какие именно производственные мощности удалось поразить, насколько серьезны повреждения и остановило ли предприятие работу после атаки. Также пока нет подтвержденных данных о масштабах последствий удара. Об этом сообщили Силы специальных операций; удар нанесли подразделения Deep Strike.

17 ноября в Кемеровской области РФ потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс из Новосибирска в Канск. По предварительным данным российских СМИ, погиб весь экипаж. Телеканалы сообщают о 17 жертвах.

Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные кадры поражения незаконно построенного Керченского моста, на которых запечатлена серия попаданий украинских ракет-дронов «Паляница». В результате мощных взрывов у креплений металлических арок конструкции автомобильной части переправы обрушились в воду.